Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера

Известный советский актер и режиссер Марис Путниньш скончался накануне. Его родственники подтвердили журналистам информацию о смерти.

Уход Путниньша стал большой утратой не только для семьи, но и для поклонников

Они рассказали, что умер известный артист от тяжелой болезни, с которой боролся в последние несколько лет. Дочь артиста подчеркнула, что уход Путниньша стал большой утратой не только для семьи, но и для поклонников.

Актер был известен своей ролью в датско-латвийской кукольной адаптации «Трех мушкетеров».

«Сегодня печальный день, поскольку ушел мой отец — талантливый, прекрасный, полный юмора Марис Путниньш. Его больше нет, это болезненно и странно. У него получится теперь попасть туда, куда хотел отправиться, когда закроются двери за ним», — сообщила дочь режиссера.

Последние месяцы принесли также утрату для фанатов телесериала «Улицы разбитых фонарей», так как актер Александр Саюталин недавно скончался.