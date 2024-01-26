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Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера

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Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Известный советский актер и режиссер Марис Путниньш скончался накануне. Его родственники подтвердили журналистам информацию о смерти. 

Уход Путниньша стал большой утратой не только для семьи, но и для поклонников

Они рассказали, что умер известный артист от тяжелой болезни, с которой боролся в последние несколько лет. Дочь артиста подчеркнула, что уход Путниньша стал большой утратой не только для семьи, но и для поклонников. 

Актер был известен своей ролью в датско-латвийской кукольной адаптации «Трех мушкетеров». 

«Сегодня печальный день, поскольку ушел мой отец — талантливый, прекрасный, полный юмора Марис Путниньш. Его больше нет, это болезненно и странно. У него получится теперь попасть туда, куда хотел отправиться, когда закроются двери за ним», — сообщила дочь режиссера.

Последние месяцы принесли также утрату для фанатов телесериала «Улицы разбитых фонарей», так как актер Александр Саюталин недавно скончался.

Информационное агентство «Informing»

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