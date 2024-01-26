Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Российский актер театра и кино Александр Петров отметил в минувший четверг, 25 января 2024 года, свой 35 день рождения. В честь этого события Филипп Киркоров поздравил друга.

Киркоров опубликовал в социальных сетях ролик, составленный из архивных фотографий с популярным актером

Поп-король опубликовал в социальных сетях ролик, составленный из архивных фотографий с популярным актером. Сопровождала видео музыкальная композиция «Команда молодости нашей», которая была написана Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой.

Киркоров в настоящее время находится в Штатах и, недавно прибыв в Нью-Йорк с уроженцем Донбасса, он посетил в Америке концерт Мадонны. Артист проявил свою радость по поводу концертного шоу, покидая Madison Square Garden с четырьмя пакетами мерча знаменитой на всеь мир блондинки.