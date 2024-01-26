Информинг » Знаменитости » Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Image 16+
Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov_fan_bg

Российский актер театра и кино Александр Петров отметил в минувший четверг, 25 января 2024 года, свой 35 день рождения. В честь этого события Филипп Киркоров поздравил друга. 

Киркоров опубликовал в социальных сетях ролик, составленный из архивных фотографий с популярным актером

Поп-король опубликовал в социальных сетях ролик, составленный из архивных фотографий с популярным актером. Сопровождала видео музыкальная композиция «Команда молодости нашей», которая была написана Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой. 

Киркоров в настоящее время находится в Штатах и, недавно прибыв в Нью-Йорк с уроженцем Донбасса, он посетил в Америке концерт Мадонны. Артист проявил свою радость по поводу концертного шоу, покидая Madison Square Garden с четырьмя пакетами мерча знаменитой на всеь мир блондинки.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Сегодня, 18:53

Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Сегодня, 17:33

Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера

Сегодня, 16:33

«Разжигают ненависть»: Директор Орбакайте заговорил о ее американском гражданстве — в скандал втянули силовиков

Сегодня, 15:18

«Мечтал переспать с Верой Брежневой»: Стало известно, за сколько замужняя украинская певица могла провести ночь с богачом

Сегодня, 14:58

«Кто она вообще такая»: Лоза опустил Вайкуле — обозвал Лайму варьетешной латышской артисткой

Сегодня, 14:28

Актриса Валерия Ланская не стала скрывать серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 14:28

Маслова не стала скрывать минусы экранизации «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 12:13

Леонид Ярмольник не в восторге от «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 11:48

Экстрасенс Райдос не стала скрывать, что предсказала смерть Шепсу

Сегодня, 11:28

«Все десять подмосковных концертов»: В Чехове тоже отменили выступление Лолиты — несчастная певица осталась без гастролей

Сегодня, 10:28

Приличная сумма: Назван размер гонораров 35-летнего российского актера Александар Петрова

Сегодня, 02:03

МИД Украины не стал скрывать протест HBO за съемки Милоша Биковича в сериале «Белый лотос»

Вчера, 23:28

«Щедрое предложение»: Гримёр Шуры из «Би-2» заявила о домагательствах музыканта — предложил уединиться после концерта

Вчера, 23:03

«Выглядит на 30»: Веру Брежневу захейтили за новые кадры дочки в откровенном наряде — 14 летняя Сара блеснула грудью

Вчера, 22:38

«Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы

Вчера, 22:18

Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская не стала скрывать негодование по поводу сбежавших артистов

Вчера, 21:43

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Вчера, 21:03

Стало известно, автомобиль какой страны был первым у Владимира Высоцкого

Вчера, 19:58

«Сама холопка»: Лариса Лужина в очередной раз высказалась о Пугачевой — поклонники Аллы Борисовны бранят актрису

Вчера, 18:28

Новости партнеров
2023
ru-RU