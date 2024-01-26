Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Певица Монеточка (иноагент), признанная иноагентом в РФ, временно устроилась уборщицей в Америке.

Она приняла участие в съемках своего нового клипа. Артистка приняла роль горничной в видео к своему треку «Остановилось», который написала всего несколько месяцев спустя после рождения своей дочери.

Монеточка играет горничную, убирающую в доме богатых американцев

В клипе Монеточка играет горничную, убирающую в доме богатых американцев. Сценарий показывает, как она взаимодействует с владельцами, обсуждает популярность на родине и в конечном итоге занимается хозяйством в их жилище. После отъезда хозяев Монеточка хозяйничает в чужом доме и в конце концов отдыхает на лежаке.

Заметим, что певица сейчас находится в браке с Витей Исаевым. После начала СВО в Украине они переехали в Прибалтику, в настоящее время семья живет в Литве.