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На Урале чиновники мэрии не стали скрывать, что купили иномарку, не рекомендованную Минпромторгом

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На Урале чиновники мэрии не стали скрывать, что купили иномарку, не рекомендованную Минпромторгом
В России
Источник фото: Chery Arrizo / wiki2.org

В Талице городская администрация решила приобрести китайское авто Chery Arrizo в самой хорошей комплектации за 2,7 миллиона рублей. 

Глава Талицкого городского округа получил разрешение на приобретение данного автомобиля

Несмотря на решение Минпромторга РФ, рекомендующее использовать китайские или отечественные автобренды, такие как Lada, Haval либо УАЗ, глава Талицкого городского округа объяснил, что он получил разрешение на приобретение данного автомобиля. Михаил Михайлов уверяет, что выбрали его из-за лучшего соотношения качество-цена. Важным фактором было также снижение начальной цены в ходе торгов. 

Он также добавил, что у них есть машина УАЗ для нужд, связанных с бездорожьем, и седан Chery, который предназначен для командировок в город Екатеринбург, пишет e1.ru.

Информационное агентство «Informing»

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