«Не имеет много денег»: Сергей Лавров признал, что Филипп Киркоров не блещет богатством — тратил деньги и жил одним днем

Концертный продюсер Сергей Лавров поделился своим мнением о материальном состоянии поп-короля Филиппа Киркорова, отметив, что его богатство может показаться преувеличенным.

Лавров отметил, что Киркоров часто вкладывал большую часть своих средств в создание качественных концертных шоу.

«Не могу сказать, что у Филиппа Киркорова много денег, жил всегда одним днем», - приводит mk.ru слова Лаврова.

Певец готов был взять на себя финансовые обязательства, чтобы порадовать свою аудиторию

Певец был известен своей требовательностью к декорациям и эффектам, иногда даже прибегая к кредитам, чтобы создать впечатляющий продукт для своих поклонников. Лавров подчеркнул, что Киркоров всегда настаивал на высоком уровне организации и зрелищности каждого своего выступления. Он готов был взять на себя финансовые обязательства, чтобы порадовать свою аудиторию и оставаться одним из немногих артистов, заботящихся о качестве своих концертов.

«Он все имеющиеся деньги вкладывал, брал кредиты, чтобы делать качественные продукты и удивлять зрителей», - добавил продюсер.