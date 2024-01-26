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«Не имеет много денег»: Сергей Лавров признал, что Филипп Киркоров не блещет богатством — тратил деньги и жил одним днем

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«Не имеет много денег»: Сергей Лавров признал, что Филипп Киркоров не блещет богатством — тратил деньги и жил одним днем
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Концертный продюсер Сергей Лавров поделился своим мнением о материальном состоянии поп-короля Филиппа Киркорова, отметив, что его богатство может показаться преувеличенным. 

Лавров отметил, что Киркоров часто вкладывал большую часть своих средств в создание качественных концертных шоу. 

«Не могу сказать, что у Филиппа Киркорова много денег, жил всегда одним днем», - приводит mk.ru слова Лаврова. 

Певец готов был взять на себя финансовые обязательства, чтобы порадовать свою аудиторию

Певец был известен своей требовательностью к декорациям и эффектам, иногда даже прибегая к кредитам, чтобы создать впечатляющий продукт для своих поклонников. Лавров подчеркнул, что Киркоров всегда настаивал на высоком уровне организации и зрелищности каждого своего выступления. Он готов был взять на себя финансовые обязательства, чтобы порадовать свою аудиторию и оставаться одним из немногих артистов, заботящихся о качестве своих концертов. 

«Он все имеющиеся деньги вкладывал, брал кредиты, чтобы делать качественные продукты и удивлять зрителей», - добавил продюсер.

Информационное агентство «Informing»

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