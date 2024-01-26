Экс-ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц уехала из России

Экс-ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц поделилась с подписчиками радостной новостью в своей соцсети, сообщив, что она отправилась в долгожданный отпуск в Таиланд вместе со своей семьей.

В публикации знаменитость, уехавшая из России, разместила фотографию, сделанную в самолете.

Она оставила под кадром приветственное сообщение: «Здравствуй, Таиланд».

В отпуск Арнтгольц отправилась в компании сына и мужа

На фотоснимках хорошо видно, что в отпуске Арнтгольц в компании сына Данила. Также отправился в теплую страну и муж артистки Марк Богатырев.

Напомним, предложение руки и сердца Татьяне Марк сделал именно во время очередного отдыха в Таиланде. На тот момент они были вместе всего несколько месяцев, и такое предложение стало неожиданным, но приятным сюрпризом для актрисы.