Певец Родион Газманов подал иск из-за недостоверного заголовка СМИ о его семье

Родион Газманов проинформировал, что подал в суд иск на ООО «Норд Групп« из-за недостоверного заголовка в публикации о его семье. Издание «Экспресс газета — Online» использовало заголовок »Родион Газманов поведал о сломавшем ему жизнь отце», что вызвало недовольство артиста.

Газманов говорит, что заголовки, касающиеся его семьи, переходят границы дозволенного

Газманов говорит, что заголовки, касающиеся его семьи, переходят границы дозволенного и должны быть в обязательном порядке опровергнуты. Он также выразил надежду, что подобные иски от других звезд помогут уменьшить распространение дезинформации среди изданий. Артист напоследок подчеркнул, что было бы лучше, если бы россияне и вовсе прекратили читать интернет-ресурсы, практикующие подобные заголовки.