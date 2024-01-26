Депутат Шолохов не стал скрывать, что гостям «голой» вечеринки нужно работать в ДК аниматорами

Депутат ГД Александр Шолохов высказал мнение, что участники скандальной «голой« вечеринки в »Мутабор» в декабре должны работать в Доме культуры как массовики-затейники либо аниматоры, поскольку это их уровень.

Попытки участников скандальной вечеринки вернуть прежний статус не увенчаются успехом

Парламентарий заявил, что отношение общества к этим артистам уже никогда не изменится, а они никогда не смогут зарабатывать так много, как раньше. Шолохов подчеркивает, что извинения участников скандальной вечеринки не будут приняты обществом, а их попытки вернуть прежний статус не увенчаются успехом. Он добавил, что для звезд главное - это поддержка заработка, а не прощение.