Россияне не стали скрывать, как оценили «Мастера и Маргариту»

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина вызвал разнообразные реакции у зрителей после окончания проката. Многие россияне высказывают свое мнение в социальных сетях, а их оценки варьируют от положительных до негативных, пишет АиФ. Одни считают экранизацию потрясающей, отмечают красоту, масштабность, атмосферу фильма, а также хвалят выбор актеров, особенно выделяя игру Евгения Цыганова (Мастера), Юлии Снигирь (Маргариты), Аугуста Диля (Воланда), и других. Другие, наоборот, выражают недовольство, указывая на различные аспекты, такие как несоответствие образам персонажей, перебор с художественными приемами, выражая критику по отношению к режиссеру и сценаристу. Многие также отмечают, что экранизация не идеально передает философию романа Булгакова.