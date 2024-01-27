Сбрил брови и сбежал из России: СМИ не стали скрывать, куда пропал исполнитель «Медузы» Matrang

Известный исполнитель Matrang, который прославился благодаря хиту «Медуза», внезапно решил покинуть Россию. Это произошло в 2023 году. Причиной такого решения стал инцидент с певцом, произошедший, когда он с друзьями отправился в очередной раз в лес.

После нападения певец почувствовал сильный страх и решил уехать из страны

Он был застигнут неизвестными и жестоко избит. После этого нападения певец почувствовал сильный страх и решил уехать из страны. В настоящее время он проживает в Таиланде.

Артист говорит, что не планирует возвращаться в РФ. Кроме того, Matrang продал всю свою недвижимость и другое имущество в России. Также отмечается, что он изменил свой имидж, коротко подстригся и сбрил брови.