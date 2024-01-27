«Как некрасиво»: Лера Кудрявцева раскрыла истину, как пьяный муж затопил роскошную квартиру

Лера Кудрявцева решительно опровергла сплетни о том, что ее квартиру затопил Игорь Макаров, назвав утверждения и догадки враньем.

Ведущая выразила свое негодование по поводу распространения ложной информации

В своем телеграм-канале ведущая выразила свое негодование по поводу распространения ложной информации. Она подчеркнула, что не желает комментировать «чудесные заголовки». Кудрявцева высказала негодование, что ей часто приходится отвечать на ложные утверждения. Вместо этого она предложила сплетникам сосредотачиваться на создании материалов о детях, стариках или других известных личностях, таких как балерина Анастасия Волочкова.

«Вранье, потом говорят мне: «Как некрасиво ругаться». Писать ложь и клевету красиво? Ругаюсь лишь в двух случаях. Когда это придает окрас рассказу и когда меня выводят», — говорит Кудрявцева.

Нужно напомнить, что ранее знакомая теледивы, предпочитающая остаться анонимной, сделала предположение, что затопление столичной квартиры стало последней каплей в решении ведущей не желать больше иметь дело с избранником.