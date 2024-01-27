16-летняя дочь Даны Борисовой похудела на 6 кг с помощью опасного препарата «Оземпик»

Дана Борисова поделилась с фанатами фото своей дочери, которая сильно похудела, следуя примеру матери. Обе использовали опасный препарат «Оземпик», вызывающий много разногласий среди медиков.

Теледива похвасталась результатами, отметив, что она сама потеряла 9 кг, а 16-летняя Полина - 6 кг. Ведущая также поделилась, что они очень близки с наследницей, которой она предоставляет много свободы для того, чтобы компенсировать свое долгое отсутствие в ее жизни.

Дана не запрещает Полине экспериментировать с внешностью

Дана не запрещает Полине экспериментировать с внешностью, но все обсуждается заранее. Отметим, что недавно Борисова разрешила девушке увеличить губы. В будущем она рассматривает возможность ринопластики.

Напоследок звезда ТВ пожелала всем родителям таких же теплых отношений с детьми.