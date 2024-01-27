«Это оптимистичный план»: Руслан Белый рассказал о возвращении в Россию — у комика новый период в жизни

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый*, признанный иноагентом Минюстом и переехавший в Испанию, высказал свои сомнения относительно возможности возвращения на родину.

Белый считает план вернуться в Россию в ближайшее время чересчур оптимистичным

В интервью для издания Bild, доступном на Ютуб, он отметил, что считает план вернуться в ближайшее время чересчур оптимистичным. Юморист подчеркнул, что начался новый долгий период в его жизни и жизни его семьи.

«Это слишком оптимистичный план, такой себе самообман. Все больше утверждаюсь, что в жизни начался долгий новый период», — отмечает Белый.

Белый также предположил, что законы об иноагентах в Российской Федерации могут быть вскоре ужесточены, что сделает его возвращение еще менее вероятным.

Он добавил, что если бы не был признан иноагентом, мог бы вернуться: «Если бы не был иноагентом, в какой-то момент, наверное, тоска по родине и бытовые неудобства, связанные с переездом, могли пересилить, и мы бы вернулись».