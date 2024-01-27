«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

Пластический хирург из Британии Джонни Беттеридж вызвал обсуждение в TikTok, утверждая, что Брэд Питт, вероятно, сделал операцию по круговой подтяжке лица для сохранения своей молодости.

Врач проанализировал новые и старые фотоснимки звезды

Анализируя новые и старые фотоснимки, врач обратил внимание на изменения во внешности звезды. На одном снимке он предстал на красной дорожке «Оскар« в 2020 году, а на другом фото — на трибуне Уимблдона в 2023 году. Беттеридж выделил »признаки старения» на первом фото. Речь идет об очень глубоких морщинах, потере объема в середине лица, обвисшей коже в нижней части. По мнению эксперта, на более свежем снимке выглядит артист значительно моложе. Поэтому врач выдвинул предположение о проделанной недавно косметической операции.

«В прошлом году выглядел гораздо старше — изменения впечатляют», - уверен Джонни.

Дополнительно хирург увидел шрам в правом ухе актера, который характерен чаще всего для операции пластической хирургии, стоимость которой, по его данным, может достигать 130 тыс. долларов. При этом восстановление после вмешательства требует 3-х месяцев и более, сообщает Super.ru.