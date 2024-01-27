Информинг » Знаменитости » «Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

Image 16+
«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо
Знаменитости
Источник фото: @bradpittofflcial

Пластический хирург из Британии Джонни Беттеридж вызвал обсуждение в TikTok, утверждая, что Брэд Питт, вероятно, сделал операцию по круговой подтяжке лица для сохранения своей молодости. 

Врач проанализировал новые и старые фотоснимки звезды

Анализируя новые и старые фотоснимки, врач обратил внимание на изменения во внешности звезды. На одном снимке он предстал на красной дорожке «Оскар« в 2020 году, а на другом фото — на трибуне Уимблдона в 2023 году. Беттеридж выделил »признаки старения» на первом фото. Речь идет об очень глубоких морщинах, потере объема в середине лица, обвисшей коже в нижней части. По мнению эксперта, на более свежем снимке выглядит артист значительно моложе. Поэтому врач выдвинул предположение о проделанной недавно косметической операции. 

«В прошлом году выглядел гораздо старше — изменения впечатляют», - уверен Джонни.

Дополнительно хирург увидел шрам в правом ухе актера, который характерен чаще всего для операции пластической хирургии, стоимость которой, по его данным, может достигать 130 тыс. долларов. При этом восстановление после вмешательства требует 3-х месяцев и более, сообщает Super.ru.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сбрил брови и сбежал из России: СМИ не стали скрывать, куда пропал исполнитель «Медузы» Matrang

Сегодня, 03:53

«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

Сегодня, 03:43

«Как некрасиво»: Лера Кудрявцева раскрыла истину, как пьяный муж затопил роскошную квартиру

Сегодня, 02:43

Россияне не стали скрывать, как оценили «Мастера и Маргариту»

Сегодня, 01:03

16-летняя дочь Даны Борисовой похудела на 6 кг с помощью опасного препарата «Оземпик»

Сегодня, 00:53

«Это оптимистичный план»: Руслан Белый рассказал о возвращении в Россию — у комика новый период в жизни

Сегодня, 00:08

Певец Родион Газманов подал иск из-за недостоверного заголовка СМИ о его семье

Вчера, 23:53

Депутат Шолохов не стал скрывать, что гостям «голой» вечеринки нужно работать в ДК аниматорами

Вчера, 23:13

Экс-ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц уехала из России

Вчера, 22:23

«Не имеет много денег»: Сергей Лавров признал, что Филипп Киркоров не блещет богатством — тратил деньги и жил одним днем

Вчера, 20:53

Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Вчера, 18:53

Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Вчера, 17:33

Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера

Вчера, 16:33

«Разжигают ненависть»: Директор Орбакайте заговорил о ее американском гражданстве — в скандал втянули силовиков

Вчера, 15:18

«Мечтал переспать с Верой Брежневой»: Стало известно, за сколько замужняя украинская певица могла провести ночь с богачом

Вчера, 14:58

«Кто она вообще такая»: Лоза опустил Вайкуле — обозвал Лайму варьетешной латышской артисткой

Вчера, 14:28

Актриса Валерия Ланская не стала скрывать серьезные проблемы со здоровьем

Вчера, 14:28

Маслова не стала скрывать минусы экранизации «Мастера и Маргариты»

Вчера, 12:13

Леонид Ярмольник не в восторге от «Мастера и Маргариты»

Вчера, 11:48

Экстрасенс Райдос не стала скрывать, что предсказала смерть Шепсу

Вчера, 11:28

Новости партнеров
2023
ru-RU