Зрителей расколол нашумевший фильм «Мастер и Маргарита» в Волгограде

Жители Волгограда оценили новую экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Арина Рязанова, журналист V1.RU, выразила восторг от женских образов Маргариты и Геллы, отметив талант актрис. Однако, она также выразила разочарование в графике, отметив недостаток сексуальной подачи мужских тел и некачественную прорисовку анимированных персонажей.

Заместитель главного редактора V1.RU высказал противоположное мнение. Андрей Петров остался раздраженным неожиданными изменениями в сюжете фильма по сравнению с оригиналом. Ему не понравилось упрощение сюжетных линий, а также значительное сокращение глав, посвященных Ершалаиму. Он напоследок выразил недоумение по поводу режиссерских решений, считая, что упрощение и сокращение направлено на молодежную аудиторию, неспособную в голове долго удерживать информацию.