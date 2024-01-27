Актриса Вера Сотникова впервые за полтора года вышла в свет

Возвращение на кинопремию «Золотой орел» стало знаменательным моментом для известной актрисы Веры Сотниковой, которая не появлялась на публичных мероприятиях еще с июня 2022 года.

Стильный образ звезды с брючным костюмом и золотыми аксессуарами вызвал у присутствующих восхищение. Сотникова, отмечающая свой 64-й день рождения в этом году, продемонстрировала всем свою элегантность, а также уважение к возрасту, сохраняя только узнаваемый огненно-рижый цвет волос.

В 2024 году Вера возвращается к работе

В 2024 году Вера возвращается к работе. Она начинает с нового сезона «Битвы экстрасенсов». Ее возвращение на сцену обещает интересные моменты на ТВ и подчеркивает, что стиль и харизма всегда остаются непревзойденными.