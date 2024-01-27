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«Вошла в ту дверь»: Анна Михалкова заговорила неожиданно про «голую вечеринку» — актриса показала все

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«Вошла в ту дверь»: Анна Михалкова заговорила неожиданно про «голую вечеринку» — актриса показала все
Знаменитости
Источник фото: @anikiti4na

Анна Михалкова была удостоена престижной награды «Золотой орел» за выдающуюся женскую роль в ленте «Чувства Анны». В своей признательной речи актриса остроумно пошутила о «голой» вечеринки, которая стала частью ее актерской работы. 

На фоне аплодисментов и смеха зрительного зала она выразила свое «извинение», отметив, что это ее не первый визит на эту сцену. Актриса также подчеркнула, что в фильме она раскрыла свой «богатый внутренний мир» и выразила благодарность тем, кто посмотрел ее работу, а также тем, кто пока не успел ее оценить. С юмором Михалкова завершила свою речь, подчеркнув аналогию с «голой» вечеринкой.

Это как будто попал на «голую» вечеринку, однако только вошел в ту дверь 

«Не первый раз стою на этой сцене, мне почему-то хочется также извиняться. Все знают, что Аня Меликян и я достаточно известные и успешные комедиографы, но пошло по-другому. В фильме показала все — не только богатый внутренний мир, но и экстерьер. Благодарна всем тем, кто посмотрел эту работу, тем, кто еще не посмотрел этот проект. Мамочка, тебе спасибо! У меня хорошая шутка по поводу того, что пришла сюда в шубе — видите, немногие поняли, о чем сейчас говорю. Скажу тогда по-другому. Это как будто попал на «голую» вечеринку, однако только вошел в ту дверь», - отметила актриса.

Информационное агентство «Informing»

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