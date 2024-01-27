«Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела

В погоне за выдающимися вокальными талантами звездные члены жюри популярного телепроекта «Голос» временами допускают ошибки. В последнем выпуске судейская коллегия признала свою вину, попросив прощения у одной из участниц.

Трубецкая выбрала композицию, где добавила хрипотцу, что не понравилось членам жюри

Речь идет об Анне Трубецкой. По правилам, если ни один член жюри не поворачивает кресло наставника к участнику в ходе его выступления, то тот навсегда покидает проект. Трубецкая выбрала композицию, где добавила хрипотцу и даже «рокерский сип» в голос. Это не понравилось Преснякову, Беляеву, Гагариной, Zivert, поэтому они и не повернулись к ней.

После выступления жюри попросили ее исполнить что-то «чистым звуком». Девушка удивила их своим великолепным исполнением отрывка из другого сингла. Судьи признали свою ошибку и извинились за недоразумение, выражая сожаление, что не оценили ее талант.

«Я хочу извиниться, не разглядела. Если бы вы вышли с этой композицией, меня сбила песня. Сидела и мешкалась, сейчас извиняюсь, мне очень жаль», — сказала певица Zivert.