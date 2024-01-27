Информинг » Знаменитости » «Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела

«Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела

Image 16+
«Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела
Знаменитости
Источник фото: @_zivert

В погоне за выдающимися вокальными талантами звездные члены жюри популярного телепроекта «Голос» временами допускают ошибки. В последнем выпуске судейская коллегия признала свою вину, попросив прощения у одной из участниц. 

Трубецкая выбрала композицию, где добавила хрипотцу, что не понравилось членам жюри

Речь идет об Анне Трубецкой. По правилам, если ни один член жюри не поворачивает кресло наставника к участнику в ходе его выступления, то тот навсегда покидает проект. Трубецкая выбрала композицию, где добавила хрипотцу и даже «рокерский сип» в голос. Это не понравилось Преснякову, Беляеву, Гагариной, Zivert, поэтому они и не повернулись к ней. 

После выступления жюри попросили ее исполнить что-то «чистым звуком». Девушка удивила их своим великолепным исполнением отрывка из другого сингла. Судьи признали свою ошибку и извинились за недоразумение, выражая сожаление, что не оценили ее талант. 

«Я хочу извиниться, не разглядела. Если бы вы вышли с этой композицией, меня сбила песня. Сидела и мешкалась, сейчас извиняюсь, мне очень жаль», — сказала певица Zivert.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Зрителей расколол нашумевший фильм «Мастер и Маргарита» в Волгограде

Сегодня, 13:58

Актриса Янина Студилина призналась, что не собирается покидать Россию

Сегодня, 13:48

«Я российская актриса»: Анна Кошмал удивила неожиданным признанием — звезда оказалась в неприятной ситуации

Сегодня, 13:08

«Вошла в ту дверь»: Анна Михалкова заговорила неожиданно про «голую вечеринку» — актриса показала все

Сегодня, 12:38

«Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела

Сегодня, 12:28

«Возьми меня»: Певица Полина Гагарина осталась в восторге от молодого брюнета на «Голосе» — усторила шаловливые танцы

Сегодня, 12:08

Актриса Вера Сотникова впервые за полтора года вышла в свет

Сегодня, 11:28

Сбрил брови и сбежал из России: СМИ не стали скрывать, куда пропал исполнитель «Медузы» Matrang

Сегодня, 03:53

«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

Сегодня, 03:43

«Как некрасиво»: Лера Кудрявцева раскрыла истину, как пьяный муж затопил роскошную квартиру

Сегодня, 02:43

Россияне не стали скрывать, как оценили «Мастера и Маргариту»

Сегодня, 01:03

16-летняя дочь Даны Борисовой похудела на 6 кг с помощью опасного препарата «Оземпик»

Сегодня, 00:53

«Это оптимистичный план»: Руслан Белый рассказал о возвращении в Россию — у комика новый период в жизни

Сегодня, 00:08

Певец Родион Газманов подал иск из-за недостоверного заголовка СМИ о его семье

Вчера, 23:53

Депутат Шолохов не стал скрывать, что гостям «голой» вечеринки нужно работать в ДК аниматорами

Вчера, 23:13

Экс-ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц уехала из России

Вчера, 22:23

«Не имеет много денег»: Сергей Лавров признал, что Филипп Киркоров не блещет богатством — тратил деньги и жил одним днем

Вчера, 20:53

Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова с 35-летием

Вчера, 18:53

Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Вчера, 17:33

Родственники Мариса Путниньша признали причину смерти актера и режиссера

Вчера, 16:33

Новости партнеров
2023
ru-RU