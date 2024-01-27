«Возьми меня»: Певица Полина Гагарина осталась в восторге от молодого брюнета на «Голосе» — усторила шаловливые танцы

На телешоу «Голос» певица Полина Гагарина осталась в восторге от вокальных данных петербуржца Богдана Шувалова. Она не сдержалась и устроила танцы прямо в кресле наставника. Все четверо наставников в шутку предложили парню самому выбрать, к кому он хочет пойти в команду, и выстроились на сцене перед ним.

Артистка шутливо заявила: «Хочется сказать: 'Кен, я твоя Барби, возьми меня'», - выразила артистка восторг от таланта 26-летнего участника.

Гагарина пообещала раскрыть голос впечатлившего ее своим талантом участника

Полина напомнила, что в предыдущем сезоне он выбрал именно ее, после чего началась истерика от радости. Гагарина также пообещала раскрыть голос Богдана и продемонстрировать его невероятный потенциал.

Пресняков также выразил восхищение ярким выступлением, отметив не только великолепные внешние, но и вокальные данные молодого участника.

«Заставили нас открыть рот и купаться в искусстве, как бы купался я в волосах Zivert. Это лес, огромное путешествие», – отметил Владимир Пресняков.