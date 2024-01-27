Актриса Янина Студилина призналась, что не собирается покидать Россию

Актриса театра, кино и телевидения Янина Студилина присутствовала на вручении Национальной премии «Золотой орел».

Актерская деятельность Студилиной очень тесно связана с РФ, поэтому она не могла бы продолжать профессиональную деятельность где-то за ее пределами

В ответ на вопросы, звезда заявила, что она не планирует эмигрировать из Российской Федерации. Она подчеркнула, что ее семья живет здесь, поэтому ей не хотелось бы покидать свою Родину. Янина добавила, что ее актерская деятельность очень тесно связана с РФ, поэтому она не могла бы продолжать профессиональную деятельность где-то за ее пределами.

Касаясь иных коллег, выбравших работу за рубежом, Студилина выразила уверенность в том, что в культуре нет незаменяемых людей, и подчеркнула, что никто ничего не теряет, решив работать в других странах.