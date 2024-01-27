«Я российская актриса»: Анна Кошмал удивила неожиданным признанием — звезда оказалась в неприятной ситуации

Из-за решения Кошмал не разговаривать на русском некоторые из местных жителей реагировали насмешками и даже закатыванием глаз

Анна Кошмал, известная своей ролью в телесериале «Сваты», столкнулась с весьма неприятной ситуацией. Инцидент произошел во время визита девушки в Кишинев. Артистка выразила свое негодование из-за того, что, отказываясь общаться на русском языке, ее все равно узнавали и обращались на этом языке. Анна добавляет, что из-за ее решения не разговаривать на русском некоторые из местных жителей реагировали насмешками и даже закатыванием глаз.

Знаменитость отметила, что ее ошибочно принимали за российскую актрису, что вызывало дополнительные трудности в общении.

«Из-за моего нежелания разговаривать с ними на русском языке некоторые буквально закатывали глаза и смеялись. К примеру, работница аэропорта, к которой обратилась в поисках своей сумки за помощью. Меня узнавали повсюду, говорили, что российская актриса», — жалуется Анна Кошмал.