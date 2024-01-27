«Какую ответственность они понесли?»: Владимир Кисилев дерзко высказался об организаторах резонансной звездной вечеринки

Акционер «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев высказал свою точку зрения относительно резонансной звездной вечеринки.

Не имевшие отношения к организации вечеринки, были наказаны, в то время как организаторы остались безнаказанными

В заявлении он подчеркнул несправедливость того, что артисты, не имевшие отношения к организации вечеринки, были наказаны, в то время как организаторы остались безнаказанными. Он также в заявлении высказал недовольство тем, что отсутствует ответственность со стороны организаторов мероприятия, несмотря на их участие в событии. Его текст публикует «Независимая газета».

«Интересная ситуация с этой вечеринкой. Понесли наказание пришедшие артисты, не очень понимающие смысл всего происходящего. Непричастные наказаны, но только не исполнители-организаторы. Удобно привлечь сюда артистические имена, большие артисты под руку неудачно попались. Здесь большой Киркоров и Лолита. А кто организаторы мероприятия? Усиленным образом прессуют артистов, которые просто не в ту дверь вошли, однако обходят стороной соорганизаторов. Какую ответственность они понесли?».