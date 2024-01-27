Май Абрикосов признал Ольгу Бузову виновной в краже успеха «Дома-2» и назвал ее серостью

Экс-участник скандальной телестройки «Дом-2» Май Абрикосов выразил свое недовольство по поводу заявлений поющей ведущей Ольги Бузовой, в которых та называла себя самой успешной среди всех участников реалити-шоу.

Успех Ольги в большой степени связан с ее долгим пребыванием в эфирах проекта

Май утверждает, что успех Ольги в большой степени связан с ее долгим пребыванием в эфирах проекта и затем с ролью его непосредственной ведущей. Абрикосов также подчеркнул, что без участия в шоу звезда, вероятно, не смогла бы достичь таких успехов.

Блогер высказал свое недоумение по поводу завышенного самомнения Бузовой и указал на ее различные заявления о «своем телепроекте», «своих людях», «своем ТНТ».