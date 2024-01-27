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Май Абрикосов признал Ольгу Бузову виновной в краже успеха «Дома-2» и назвал ее серостью

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Май Абрикосов признал Ольгу Бузову виновной в краже успеха «Дома-2» и назвал ее серостью
Знаменитости
Источник фото: @buuzzoovvaa8866

Экс-участник скандальной телестройки «Дом-2» Май Абрикосов выразил свое недовольство по поводу заявлений поющей ведущей Ольги Бузовой, в которых та называла себя самой успешной среди всех участников реалити-шоу. 

Успех Ольги в большой степени связан с ее долгим пребыванием в эфирах проекта

Май утверждает, что успех Ольги в большой степени связан с ее долгим пребыванием в эфирах проекта и затем с ролью его непосредственной ведущей. Абрикосов также подчеркнул, что без участия в шоу звезда, вероятно, не смогла бы достичь таких успехов. 

Блогер высказал свое недоумение по поводу завышенного самомнения Бузовой и указал на ее различные заявления о «своем телепроекте», «своих людях», «своем ТНТ».

Информационное агентство «Informing»

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