«Наверное, кушать хотят»: Владимир Бортко не хочет смотреть «Мастера и Маргариту» — режиссер уверен, что фильм сняли в целью заработка

Владимир Бортко высказал свои предположения, что «Мастера и Маргариту» могли создать исключительно с целью заработка на очередной экранизации романа легендарного Михаила Булгакова.

Режиссер не планирует смотреть новую экранизацию

Как отмечает режиссер, он не планирует и не будет смотреть новую экранизацию, выразив свое равнодушие к интерпретациям произведения.

«Смотреть даже не собираюсь. Как я лично отношусь к новым переосмыслениям произведения? А что, запретить их, что ли? Люди снимать хотят, и они снимают. Наверное, хотят кушать», — высказался Владимир Бортко.

Нужно добавить, что в новом кинофильме «Мастер и Маргарита» роли Маргариты и Мастера достались известным актерам - Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Немецкий актер Аугуст Диль сыграл в картине роль Воланда. Режиссером данной киноленты выступил 43-летний сценарист Михаил Локшин.