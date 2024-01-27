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«Мне отказали»: Рэпер Моргенштерн пожаловался на власти ОАЭ — закрыли въезд без объяснения причин

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«Мне отказали»: Рэпер Моргенштерн пожаловался на власти ОАЭ — закрыли въезд без объяснения причин
Знаменитости
Источник фото: @morgen_shtern

Известный как иностранный агент, рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* сообщил в видеоролике на своем YouTube-канале, что ему был закрыт въезд в Дубай. 

Как уточнил музыкант, у него не было резидентства в ОАЭ, он посещал эту страну как турист. Когда ему нужно было продлить в очередной раз туристическую визу, то ему было отказано, причем официальной информации о причинах отказа звезде не было предоставлено. 

«Когда закончились дни, мне нужно было продлевать визу туристическую, мне отказали, - рассказывает Моргенштерн. - Официальной информации никакой нет. Мне закрыли въезд в страну».

Артист предполагает, что одной из ключевых причин решения не продлевать визу могут быть действия его недоброжелателей

Артист предполагает, что одной из ключевых причин такого решения могут быть действия его недоброжелателей. Благодаря интервью с Ксенией Собчак, по словам рэпера, число хейтеров может увеличиться, что, возможно, стало последней каплей. С момента отказа во въезде прошло около месяца, а решение по этому вопросу пока так и не принято. 

В настоящее время рэпер находится на Бали. Он был внесен в реестр иностранных агентов, предприняв попытку оспорить решение Минюста, однако все оказалось безуспешно. 

* признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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