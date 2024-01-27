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Лолита Милявская призналась, что потеряла интерес к шоу-бизнесу

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Лолита Милявская призналась, что потеряла интерес к шоу-бизнесу
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / ВКонтакте

Лолита Милявская, известная певица, объявила о своем уходе из российского шоу-бизнеса, признав, что у нее полностью иссяк интерес к гламуру и сцене. 

Лолита выразила неуверенность в проведении ранее запланированных концертов, включенных в ее юбилейный гастрольный тур

В интервью она выразила неуверенность в проведении ранее запланированных концертов, включенных в ее юбилейный гастрольный тур. Это решение было принято после давления со стороны общественности и скандала, связанного с ее участием в вечеринке Ивлеевой. Активисты «Зова народа» потребовали отменить выступление звезды эстрады в Тюмени, обращаясь к губернатору области. Лолита также отменила все свои концерты в Подмосковье. 

Она призвала своих поклонников не беспокоиться, поскольку быстро и легко переориентировалась в роль домохозяйки, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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