Журналисты признали, что гонорар Сергея Соседова составил полмиллиона рублей за частные мероприятия

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, телеведущий и историк музыки, утверждает, что он получает около 500 тысяч рублей за участие в частных мероприятиях.

У Соседова в настоящее время достаточно интересных предложений о работе

Как отметил Сергей Васильевич, в настоящее время у него достаточно интересных предложений о работе и он регулярно участвует во многих встречах.

В декабре минувшего года Соседов был уволен из телевизионного шоу «За гранью». Это стало для критика весьма неожиданным, поскольку у него не было никогда проблем с руководством. Соседов предположил, что, вполне возможно, программе не нужны «принципиальные, яркие люди», что соответствует целиком и полностью его стилю.