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«Будет сложно и больно»: Дарья Мороз изо всех сил пыталась разрушить отношения отца — сталкивались лбами

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«Будет сложно и больно»: Дарья Мороз изо всех сил пыталась разрушить отношения отца — сталкивались лбами
Знаменитости
Источник фото: @d_moroz

47-летняя актриса Виктория Исакова и 67-летний режиссер Юрий Мороз долгие двадцать лет вместе. Когда женщина встретила овдовевшего режиссера, не предвидела, насколько серьезными станут их отношения. 

Несмотря на очень теплые отношения между супругами, ей долго не удавалось наладить контакт с дочерью избранника Дарьей Мороз. К моменту знакомства девушке было 16 лет, она восприняла мачеху весьма скептически. Возникла убежденность, что та стремится использовать связи с отцом для продвижения на больших экранах. 

Дарье не удалось разрушить отношения отца

Но несмотря на попытки Дарьи разрушить отношения отца и даже уйти из дома, Морозу удавалось сохранять свои отношения. С течением времени будущая актриса осознала, что все опасения были необоснованными, а сейчас она рада, что не смогла разрушить идиллию.

«Нам обеим было ново, странно, сложно. Хотя обоюдная любовь к отцу, понимание, что если сталкиваться лбами, будет сложно и больно ему. Мы еще две артистки, не самая простая история», — призналась Мороз.

Информационное агентство «Informing»

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