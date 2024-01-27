«Им сверху еще накинули»: Еще один музыкальный продюсер нелестно заговорил о гостях «голой вечеринки» — настоящее плутовство

Валерий Литягин выразил свое мнение относительно событий вокруг вечеринки Насти Ивлеевой.

Для многих звезд это мероприятие является способом для привлечения внимания

По его словам, для многих звезд это мероприятие является способом для привлечения внимания. Продюсер утверждает, что артисты даже получили сверху дополнительное внимание после этого инцидента. По его утверждению, люди, не обладающие настоящим талантом, предпочитают использовать провокационные методы.

Он также добавил, что в данной ситуации наиболее хитрой оказалась Ксения Собчак, которая появилась на вечеринке в платье.

«Это все плутовство, им на общественное мнение все равно. Многие прекрасно съездили, выступили после этого в Дубае, причем по несколько раз. Дубай является местом сбора релокантов. Так что ничего они в деньгах не потеряли, им сверху еще накинули. На мой взгляд, это жалкие попытки подстегнуть к себе увядающий интерес», – уверен Валерий Литягин.