Информинг » Знаменитости » Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Image 16+
Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя
Знаменитости
Фото: @stockgiu / freepik.com

Американский киноактер Тайлер Кристофер скончался осенью минувшего года в своей квартире. Официальная причина смерти, как говорится в отчете судебно-медицинской экспертизы, заключается в острой алкогольной интоксикации.

Экс-муж актрисы Евы Лонгории был известен миру своим участием в телесериалах «Зачарованные«, «Главная больница", "Ангел", "Сумеречная зона» и »C.S.I.: Место преступления».

Смерть актера в возрасте 50 лет была трагическим окончанием борьбы с зависимостью 

Долгое время звезда кино сталкивался с серьезными проблемами с наркотиками и алкоголем. Кроме того, имел психические проблемы. Его смерть в возрасте 50 лет была трагическим окончанием борьбы с зависимостью.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Будет сложно и больно»: Дарья Мороз изо всех сил пыталась разрушить отношения отца — сталкивались лбами

Сегодня, 21:28

Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Сегодня, 21:08

«Им сверху еще накинули»: Еще один музыкальный продюсер нелестно заговорил о гостях «голой вечеринки» — настоящее плутовство

Сегодня, 20:03

Журналисты признали, что гонорар Сергея Соседова составил полмиллиона рублей за частные мероприятия

Сегодня, 19:03

Лолита Милявская призналась, что потеряла интерес к шоу-бизнесу

Сегодня, 18:43

«Мне отказали»: Рэпер Моргенштерн пожаловался на власти ОАЭ — закрыли въезд без объяснения причин

Сегодня, 16:53

«Наверное, кушать хотят»: Владимир Бортко не хочет смотреть «Мастера и Маргариту» — режиссер уверен, что фильм сняли в целью заработка

Сегодня, 16:03

«Какую ответственность они понесли?»: Владимир Кисилев дерзко высказался об организаторах резонансной звездной вечеринки

Сегодня, 15:38

Май Абрикосов признал Ольгу Бузову виновной в краже успеха «Дома-2» и назвал ее серостью

Сегодня, 15:13

Зрителей расколол нашумевший фильм «Мастер и Маргарита» в Волгограде

Сегодня, 13:58

Актриса Янина Студилина призналась, что не собирается покидать Россию

Сегодня, 13:48

«Я российская актриса»: Анна Кошмал удивила неожиданным признанием — звезда оказалась в неприятной ситуации

Сегодня, 13:08

«Вошла в ту дверь»: Анна Михалкова заговорила неожиданно про «голую вечеринку» — актриса показала все

Сегодня, 12:38

«Хочу извиниться»: Певица Zivert призналась, что несправедливо осудила участницу шоу «Голос» — не разглядела

Сегодня, 12:28

«Возьми меня»: Певица Полина Гагарина осталась в восторге от молодого брюнета на «Голосе» — усторила шаловливые танцы

Сегодня, 12:08

Актриса Вера Сотникова впервые за полтора года вышла в свет

Сегодня, 11:28

Сбрил брови и сбежал из России: СМИ не стали скрывать, куда пропал исполнитель «Медузы» Matrang

Сегодня, 03:53

«Изменения впечатляют»: В Тиктоке завирусился ролик, почему Брэд Питт выглядит настолько молодо

Сегодня, 03:43

«Как некрасиво»: Лера Кудрявцева раскрыла истину, как пьяный муж затопил роскошную квартиру

Сегодня, 02:43

Россияне не стали скрывать, как оценили «Мастера и Маргариту»

Сегодня, 01:03

Новости партнеров
2023
ru-RU