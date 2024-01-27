Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Американский киноактер Тайлер Кристофер скончался осенью минувшего года в своей квартире. Официальная причина смерти, как говорится в отчете судебно-медицинской экспертизы, заключается в острой алкогольной интоксикации.

Экс-муж актрисы Евы Лонгории был известен миру своим участием в телесериалах «Зачарованные«, «Главная больница", "Ангел", "Сумеречная зона» и »C.S.I.: Место преступления».

Смерть актера в возрасте 50 лет была трагическим окончанием борьбы с зависимостью

Долгое время звезда кино сталкивался с серьезными проблемами с наркотиками и алкоголем. Кроме того, имел психические проблемы. Его смерть в возрасте 50 лет была трагическим окончанием борьбы с зависимостью.