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Учёный Бодуэн нашел полезный трюк, позволяющий уснуть в два раза быстрее

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Учёный Бодуэн нашел полезный трюк, позволяющий уснуть в два раза быстрее
Здоровье
Фото: @stockking / freepik.com

Техника когнитивной перестановки ученого Люка Бодуэна, способная сократить время засыпания вдвое, объединяет в себе способы релаксации и принципы когнитивной психологии. 

Техника направлена на переработку негативных мыслей у человека и снижение стресса

Она направлена на переработку негативных мыслей у человека, снижение стресса, ускорение засыпания. Данная методика активирует положительные когнитивные процессы, переводя головной мозг в состояние расслабления через переключение внимания на приятные воспоминания и любимые образы.

Врачи подтверждают, что использование этой техники перед сном может уменьшить время засыпания. Рекомендуется выделять несколько минут перед сном, фокусируясь на практике, основанной на позитивных сторонах жизни.

Информационное агентство «Informing»

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