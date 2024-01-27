Учёный Бодуэн нашел полезный трюк, позволяющий уснуть в два раза быстрее

Техника когнитивной перестановки ученого Люка Бодуэна, способная сократить время засыпания вдвое, объединяет в себе способы релаксации и принципы когнитивной психологии.

Техника направлена на переработку негативных мыслей у человека и снижение стресса

Она направлена на переработку негативных мыслей у человека, снижение стресса, ускорение засыпания. Данная методика активирует положительные когнитивные процессы, переводя головной мозг в состояние расслабления через переключение внимания на приятные воспоминания и любимые образы.

Врачи подтверждают, что использование этой техники перед сном может уменьшить время засыпания. Рекомендуется выделять несколько минут перед сном, фокусируясь на практике, основанной на позитивных сторонах жизни.