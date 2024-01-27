Телеведущая Виктория Боня выложила селфи без косметики

Телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась с подписчиками новым селфи. Она предстала без косметики в своем телеграм-канале.

В комментарии к свежему снимку, где Вика предстала перед камерой без макияжа, она написала: «Я сегодня проснулась в семь утра. Будто не было перелета длительностью в 17 часов. Мой организм перестроился быстро».

На фотоснимке ведущая распустила волосы. Также она выбрала свободную футболку.

Подписчики выразили восхищение внешностью 44-летней телезвезды

Подписчики выразили восхищение внешностью 44-летней телезвезды, называя ее «лисичкой« и »красавицей», хотя некоторые заметили небольшие отеки на лице, связанные, вполне возможно, с длительным перелетом.