«Очень ценные фото»: Одна из поклонниц «Ласкового мая» поделилась эксклюзивными кадрами - молодого Шатунова не узнать

Поклонница «Ласкового мая» и соотечественница Юрия Шатунова поделилась в Сети очень редкими фотографиями певца. Они были сделаны еще во время его пребывания в детском доме в Акбулаке (Оренбургской области) в далеком 1985 году. Фото были сделаны во время одной из первых встреч будущей звезды с Сергеем Кузнецовым, являющимся основателем группы.

Марина Оберст рассказала, что кадры были подарены ей воспитанниками детского дома в Акбулаке

Марина Оберст, поклонница артиста, рассказала, что кадры были подарены ей ребятами, воспитанниками детского дома в Акбулаке. Она вспомнила о первом выступлении Шатунова и Саши Прико, когда те исполнили «Старую мельницу» в 1986 году. Оберст также подчеркнула ценность этих фотографий, поскольку они долгие годы хранились в личных альбомах.

«Эти фото сделал Алексей Андриевских, дружил с ними, мы дружим тоже. Много лет они пролежали в личных альбомах, поэтому очень ценные», - уверяет она.

Соотечественница знаменитости упомянула о своем общении с Кузнецовым в 90-е годы и знакомстве с Шатуновым на дискотеке в Германии, где она сейчас и проживает.