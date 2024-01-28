BJN: Ученые Отаго признали способность киви улучшать настроение за четыре дня

Новая научная работа ученых университета Отаго, опубликованная в журнале British Journal of Nutrition, утверждает, что регулярное употребление киви может поднять настроение у людей с низким уровнем витамина C за каких-то 4 дня.

По сравнению с витамином C в виде добавок употребление этого плода показало более значительное улучшение настроения

В эксперименте приняли участие 155 взрослых, разделенных на три подгруппы. Ппервая принимала витамин C, вторая – плацебо, а третья употребляла два киви ежедневно. Выяснилось, что киви улучшает настроение, повышая жизнерадостность человека, достигая максимального эффекта на 14 или 16-й день. Интересно заметить, что по сравнению с витамином C в виде добавок употребление этого плода показало более значительное улучшение настроения.