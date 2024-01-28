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Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин признал звездную болезнь у певицы

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Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин признал звездную болезнь у певицы
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Александр Левшин, гитарист Аллы Пугачевой, высказал свои наблюдения относительно влияния славы на характер народной артистки. Артист, который сотрудничал с Примадонной в течение многих лет, объяснил изменения в ее характере и возможное изменение отношения к своей родине. 

По словам Александра, 74-летняя певица страдает звездной болезнью. Алла Борисовна покинула Россию два года назад вместе с семьей. Музыкант подчеркнул, что после этого у членов семьи возникли различные проблемы со здоровьем. Он сам столкнулся с астмой и даже пережил клиническую смерть. Гитарист также выразил благодарность врачам, работающим в госпитале МВД, которые его спасли.

Информационное агентство «Informing»

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