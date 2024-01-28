Ростовцам признали нужным вернуть деньги за непонравившийся спектакль с Астаховым

Постановка с участием Сергея Астахова, состоявшаяся еще в январе в Ростове Великом, вызвала сильное разочарование у присутствующих зрителей. Некоторые смогли вернуть деньги за «Что творят мужчины», высказываясь о том, что актеры забывали текст и выглядели нетрезвыми.

По сведениям администратора, 10-м зрителям вернули деньги, но также поступило много слов благодарности и поддержки от других зрителей, которые не стали требовать возврата.

Смогут без проблем вернуть деньги

Действие разворачивается в Петрограде. События постановки происходят после революции 1920 года. После скандала вокруг спектакля Астахов обратился к горожанам. Актер извинился и заявил, что все недовольные смогут без проблем вернуть деньги за «испорченный вечер».