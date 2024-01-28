Лера Кудрявцева облила водой героиню шоу Андрея Малахова и покинула студию

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева стала очередной гостей программы Андрея Малахова. Речь идет о шоу «Привет, Андрей». В один момент, актриса, поддавшись своим эмоциям, облила водой героиню, также приглашенную на программу.

Встретилась со своим сыном

Как оказалось в итоге, эта женщина явилась на передачу через много лет после того, как бросила своих детей. На телешоу гостья встретилась со своим сыном, но ее равнодушие к нему было весьма очевидным. Подобное поведение матери вызвало серьезное негодование у Кудрявцевой. Лера решила из-за злости плеснуть водой в ответ.

Женщина, в свою очередь, не проявляла никаких эмоций. Они лишь молча выразила согласие с действиями телезвезды, пишет РИА Новости.