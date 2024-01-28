Разин призвал Бастрыкина провести расследование по Кудряшеву и Кузнецову

Скандально известный российский продюсер Андрей Разин, переехавший в Соединенные Штаты, объявил о скорой премьере документального кинофильма, расследующего действия Сергея Кузнецова и Аркадия Кудряшева. Продюсер получил факты и подтверждения от потерпевших, в том числе от родственников.

В своем видеообращении он обещает серьезное и интересное разоблачение. С соответствующим заявлением он обратился к Александру Бастрыкину, прилагая главе Следственного Комитета материалы, которые, по его словам, содержат неоспоримые доказательства совершения преступлений.

Нужно добавить, что факты о нетрадиционных взаимоотношениях в популярном коллективе «Ласковый май» стали известны сразу же после смерти Юрия Шатунова. Ранее журналистка Алена Жигалова говорила о чувствах Кузнецова к коллеге мужского пола. Речь идет об Александре Прико. Таким образом, она обвинила группу в нетрадиционном поведении.