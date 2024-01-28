«Не теряйте меня»: Анна Асти впервые после скандальной вечеринки нашла время обратиться к поклонникам —жалуется на тяжелый период

Певица Анна Асти, известная своим музыкальным творчеством в РФ, временно исчезла после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Забеспокоив своих поклонников, позднее она сообщила, что претерпела сложную операцию, которую ей провели в столице на обеих ногах. Анна подчеркнула в своем обращении, что это было плановое вмешательство.

Операция была тщательно спланирована

В социальных сетях Асти выразила благодарность всей армии фанатам за поддержку и заботу в трудный период. Певица пояснила, что она отправилась в отпуск для того, чтобы восстановиться после тяжелой операции. Также исполнительница пояснила, что эта операция была тщательно спланирована заранее, примерно год назад, а врачи порекомендовали ей не менее полутора месяцев для полного выздоровления.

Артистке после манипуляций хирургов пока что сложно ходить, но она заверила поклонников, что сделает все возможное, чтобы вернуться в кратчайшие сроки на сцену.

«Ваша поддержка для меня бесценна! Не теряйте из виду меня, отправилась в отпуск для восстановления после операции на ногах», - отметила звезда.