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«Не теряйте меня»: Анна Асти впервые после скандальной вечеринки нашла время обратиться к поклонникам —жалуется на тяжелый период

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«Не теряйте меня»: Анна Асти впервые после скандальной вечеринки нашла время обратиться к поклонникам —жалуется на тяжелый период
Знаменитости
Источник фото: @anna_asti

Певица Анна Асти, известная своим музыкальным творчеством в РФ, временно исчезла после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Забеспокоив своих поклонников, позднее она сообщила, что претерпела сложную операцию, которую ей провели в столице на обеих ногах. Анна подчеркнула в своем обращении, что это было плановое вмешательство. 

Операция была тщательно спланирована

В социальных сетях Асти выразила благодарность всей армии фанатам за поддержку и заботу в трудный период. Певица пояснила, что она отправилась в отпуск для того, чтобы восстановиться после тяжелой операции. Также исполнительница пояснила, что эта операция была тщательно спланирована заранее, примерно год назад, а врачи порекомендовали ей не менее полутора месяцев для полного выздоровления. 

Артистке после манипуляций хирургов пока что сложно ходить, но она заверила поклонников, что сделает все возможное, чтобы вернуться в кратчайшие сроки на сцену. 

«Ваша поддержка для меня бесценна! Не теряйте из виду меня, отправилась в отпуск для восстановления после операции на ногах», - отметила звезда.

Информационное агентство «Informing»

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