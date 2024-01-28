«Это безумие»: Кайли Дженнер напугала фанатов одутловатым отекшим лицом — выглядит чертовски старой

В минувший четверг, 25 января 2024 года, в Париже состоялся модный показ коллекции Maison Margiela. Среди многих знаменитых гостей была замечена и Кайли Дженнер. Звезда приковала к себе все внимание гостей и журналистов. После посещения кутюрного телешоу Кайли столкнулась с бурной критикой в сети.

Выглядит «взрослой женщиной»

Поклонники призвали ее срочно прекратить использовать филлеры. По их мнению, Дженнер выглядела отекшей, а ее лицо — сильно одутловатым. Звезду реалити даже сравнили с чертовской старухой. Некоторые вовсе отметили, что на фоне возлюбленного Тимоти Шаламе выглядит девушка «взрослой женщиной».

«Что она делает со своим лицом? Только прочитал, что ей 26 лет, но выглядит она чертовски старой», «В реальном времени видим, как использование филлеров влияет с возрастом на человека», «Это просто безумие, как инъекции разрушили молодость», — негодуют поклонники.