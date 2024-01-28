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«Как тебе не стыдно?»: Разин заявил, что Кудрявцева родила и оставила Жана — он не является сыном Сергея Ленюка

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«Как тебе не стыдно?»: Разин заявил, что Кудрявцева родила и оставила Жана — он не является сыном Сергея Ленюка
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Продюсер группы «Ласковый май» решил вновь напомнить о себе. Андрей Разин высказал оскорбительные комментарии в адрес известной ведущей Леры Кудрявцевой. Он заявил, что теледива не навещала своего сына до его 16 летия. Разин таким образом отреагировал на инцидент, который произошел в ходе программы «Привет, Андрей!». 

Нужно напомнить, что в передаче Кудрявцева вылила воду в лицо женщины, которая оставила своих детей. 

«Как тебе не стыдно? Ты бросила Жана, родила и оставила его. Он же не является сыном Сергея Ленюка, записал его на себя, воспитывал 16 лет», — сказал Разин.

Продюсер утверждает, что сын Леры не является настоящим сыном Сергея Ленюка, а сама звезда бросила его, не навещая. Разин также выразил сожаление по поводу униженной многодетной мамы перед ее наследником, обвинив Кудрявцеву в безответственности. 

«Женщину облила водой, но пережила шок, не понимает, что ее облила женщина, которая бросила сына и до 16 лет не навещала даже его. Ездила по партийным зонам и выступала. Мама Сергея Ленюка воспитывала Жана. Бессовестная рожа!» — добавил Андрей.

Информационное агентство «Informing»

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