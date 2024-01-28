Сергей Пенкин признал, кому достанется его имущество на 100 млн рублей: «Наследников у меня достаточно»

Певец, музыкант и композитор Сергей Пенкин, не являясь российским миллиардером, уверяет, что все же успел заработать на недвижимость в стране, включая дом в Подмосковье и роскошную квартиру в центре Москвы. Стоимость имущества составляет более 100 миллионов рублей.

У артиста при этом нет собственных детей и нет родителей, поэтому он указал в беседе с порталом АиФ, что все его наследство может достаться детям родных братьев и сестер, являющимися наследниками первой очереди.

Пенкин также отметил, что у него достаточно наследников, хотя вопрос касательно распределения своего наследства он пока что не решил.

«У меня прямых наследников нет, однако в Пензе живут две сестры, у них есть дети. От старшего брата также остались две дочери. Поэтому наследников у меня достаточно», — заявил артист.