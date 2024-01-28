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Ученые наконец-то признали, сколько секса требуется женщине для здоровья и долголетия

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Ученые наконец-то признали, сколько секса требуется женщине для здоровья и долголетия
Здоровье
Фото: freepik.com

Исследование научных сотрудников Техасского университета (Остин) выявило, что регулярный секс, хотя бы раз в неделю, способен положительно влиять на гормональный фон женщины и ее общее здоровье. Уровень гормона эстрогена повышается при здоровых сексуальных отношениях. 

Интим стимулирует выработку серотонина и допамина, которые и способствуют ощущению эйфории. Эксперты говорят, что для поддержания необходимого уровня гормонов и общего здоровья достаточно близости один раз в неделю. 

Увеличение частоты секса не приводит к существенным изменениям в гормональном фоне, говорят новые результаты изучения.

Информационное агентство «Informing»

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