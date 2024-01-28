В Сети признали до сих пор не раскрытыми обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук

В сети источники сообщают, что прошло уже семнадцать лет с момента смерти известной актрисы Любови Полищук. Кончина народной артистки России, вызванная саркомой позвоночника, остается до сегодняшнего дня плохо освещенной.

Карьера актрисы началась в далеком 1974 году. Она стала широко известной лишь после выхода кинофильма «12 стульев» (1976 год).

Некоторые источники утверждают, что травма, полученная на сцене в ходе танца с Андреем Мироновым, могла послужить началом ее серьезной болезни.

В 2000 году Полищук попала в ДТП. Она была вынуждена вследствие травмы носить корсет даже будучи на сцене. Перед самой смертью Любовь, испытывая невыносимые боли в позвоночнике, постоянно проходила курсы назначенного лечения. В итоге звезда ушла из жизни, несмотря на все усилия врачей.