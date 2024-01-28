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Медиум Шепс помог найти Никите Платонову проститутку

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Медиум Шепс помог найти Никите Платонову проститутку
Знаменитости
Источник фото: @alexandersheps.ru

Организаторы программы «Экстрасенсы. Реванш» предложили новое испытание всем участникам, включив в него два этапа на выбывание. Первый этап потребовал от экстрасенсов найти среди девушек ту, у которой еще не было сексуального опыта. Затем, оставшимся участникам необходимо было выявить проститутку среди оставшихся девушек. Тогда на помощь Никите Платонову пришел Александр Шепс. 

Медиум предложил ему использовать подсказку с «рукой под стулом» для поисков путаны. Эта подсказка помогла пройти испытание, хотя в итоге Ольга Якубович набрала 40 баллов, и Платонову пришлось покинуть проект. Соперница заняла его место во втором этапе телешоу «Реванш».

Информационное агентство «Informing»

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