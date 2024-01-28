Медиум Шепс помог найти Никите Платонову проститутку

Организаторы программы «Экстрасенсы. Реванш» предложили новое испытание всем участникам, включив в него два этапа на выбывание. Первый этап потребовал от экстрасенсов найти среди девушек ту, у которой еще не было сексуального опыта. Затем, оставшимся участникам необходимо было выявить проститутку среди оставшихся девушек. Тогда на помощь Никите Платонову пришел Александр Шепс.

Медиум предложил ему использовать подсказку с «рукой под стулом» для поисков путаны. Эта подсказка помогла пройти испытание, хотя в итоге Ольга Якубович набрала 40 баллов, и Платонову пришлось покинуть проект. Соперница заняла его место во втором этапе телешоу «Реванш».