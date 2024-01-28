«Конфетка»: Дима Билан заворожил зрителей своим пением — россияне даже простили ему «голую вечеринку»

В последнем этапе второго сезона телешоу «Конфетка», которое показывают на канале ТНТ, уроженец башкирского Давлеканово Михаил Коробко (псевдоним Mishgone) представил зрителям свою композицию под названием «Проводница». Его вариант был перепет знаменитым российским исполнителем Димой Биланом.

Получилось исполнение стильным и ритмичным, покорив сердца россиян. На финальном этапе музыкального шоу, который включал зрительское голосование и решающий голос от членов звездного жюри, Билан и Коробко вышли с наибольшим количеством баллов. Однако, победу и приз в размере 300 тыс. рублей все же получила Ольга Алмазная. Она, к слову, перепела знаменитый хит украинской артистки Ани Лорак «Мужчина-сказка».

Напомним: Билан стал участником громкого скандала после посещения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. После нашумевшего мероприятия певец не стал скрываться от общественности и впервые появился на ТВ в «Конфетке».