«Ежемесячно $9-10 тысяч»: Кай Метов зарабатывает баснословные деньги благодаря Филиппу Киркорову и Маше Распутиной

Популярный российский певец, автор, композитор Кай Метов раскрыл, что через композицию «Роза чайная», исполненную в свое время Машей Распутиной в дуэте с Филиппом Киркоровым, ежемесячно он зарабатывает баснословные деньги. Это, по заверению самого музыканта, порядка 9-10 тысяч долларов.

Затруднительно изымать денежные средства

В эфире телепрограммы «Секрет на миллион», которая выходит на телеканале НТВ, 59-летний артист поделился деталями своего дохода от авторских отчислений. Как отметил он, в настоящее время из-за довольно сложной международной обстановки ему затруднительно изымать эти денежные средства.

Кай уверен, что благодаря его участию Распутина снова обрела популярность на территории России, особенно вторично поднимаясь на вершину успеха.

«За месяц получается от девяти до десяти тысяч долларов. Сейчас их изымать не могу из-за тяжелой международной обстановки», — говорит Метов.