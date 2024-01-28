Собчак признала, что Михалков лично показал Путину видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Ксения Собчак утверждает, что Никита Михалков лично показал Владимиру Путину видеоролик с так называемой «голой» вечеринки Ивлеевой. Журналистка установила этот факт.

Путин уважает и слушает Михалкова

Она утверждает, что два источника подтвердили, что именно режиссер является тем человеком, который показал президенту ролик и сопроводил это комментарием о «666 и сатанинской вечеринке». Собчак также считает, что Путин очень уважает и всегда слушает Михалкова, поэтому реакция российских властей на мероприятие была столь жесткой и неожиданной.

Ксения также добавила, что Никита Сергеевич может убедить Владимира Владимировича в своей точке зрения и привести все необходимые аргументы, когда это ему необходимо, «накрутить, убедить намертво в своей точке зрения».