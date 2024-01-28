Мощная магнитная буря с красным уровнем опасности накрыла Землю до 30 января 2024

Согласно информации от ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований, 27 января 2024 Землю охватила сильная магнитная буря с красным уровнем опасности. Пик мощности волн достигал 4-х баллов, и магнитная буря продолжится включительно до 30 января, средняя мощность которой будет составлять 3 балла, пишет News.ru.

Метеорологи предупреждают о возможных негативных воздействиях на метеозависимых людей, таких как мигрени, тошнота и обострение хронических недугов. Врач-эндокринолог рекомендует применять успокаивающие средства, ароматерапию, массаж для защиты от воздействия магнитных бурь. Она также советует избегать жирной или жареной пищи, заниматься йогой, а также принимать необходимые препараты во время сильных вспышек на солнце.