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«Мечтаю спеть дуэтом с Элтоном Джоном»: Сергей Пенкин рассказал об эмиграции из России

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«Мечтаю спеть дуэтом с Элтоном Джоном»: Сергей Пенкин рассказал об эмиграции из России
Знаменитости
Источник фото: @penkinofficial

Сергей Пенкин высказал свое мнение о людях с двойным гражданством, обозвав их предателями. Певец заявил, что наличие паспорта иностранного государства считается предательством страны. 

Как отметил артист, он гордится РФ и отказался от предложения получить паспорт Италии, поскольку даже не собирается уезжать из России: «Если человек имеет паспорт иностранного государства – это предательство своей страны, как по мне. Зачем он нужен тебе, если любишь родину, не планируешь уезжать никуда? Мне предложили получить паспорт Италии во время гастролей, однако я отказался. Горжусь своей страной, у меня паспорт один, никуда не собираюсь уезжать».

Артист поделился своей мечтой о создании театра в Москве

Артист также поделился своей мечтой о создании театра в Москве, где сможет объединить элементы цирка, эстрады, иного сценического искусства. Пенкин напоследок выразил желание исполнить дуэт с легендарным Элтоном Джоном.

«Мечтаю спеть дуэтом с Элтоном Джоном», - приводит АиФ слова певца.

Информационное агентство «Informing»

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